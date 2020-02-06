 Екс-лайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Україні
Вчора 17:10 845
Екс-лайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон
Сьогодні 07:20 188
Україна - Казахстан: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру
Сьогодні 02:42 301
Збірна України зіграє в Олімпійському кваліфікаційному турнірі: розклад матчів
Сьогодні 02:25 1145
Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE
Сьогодні 01:09 1104
ФБУ дискваліфікувала тренера і менеджера Вихриста через перехід боксера у професіонали
Вчора 23:10 441
Динамо розгромило Олімпію у контрольному матчі
Вчора 18:52 1254
Збірну Росії не допустять на ЧС-2022
Вчора 12:04 3414 1
Я вважаю Росію агресором - Чухаджян
Вчора 11:30 3539 3
Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо
Вчора 10:36 731
Блоги
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист Андрій Твердохліб
04.02.2020 12:03 11183 4
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020 Valeriy Ruchka
03.02.2020 21:24 1255
Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема
Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема Valeriy Ruchka
03.02.2020 18:58 1086
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля Андрій Твердохліб
03.02.2020 18:35 1738
Неймовірна гармата Олександра Алієва у ворота Порту! Пам'ятаєте?
Неймовірна гармата Олександра Алієва у ворота Порту! Пам'ятаєте? Андрій Твердохліб
03.02.2020 15:44 3167
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:15 Футбол Тайсон скаржиться на несправедливість 716
08:59 Футбол Лаціо - Верона 0:0. Огляд матчу 123
08:52 Футбол Екс-нападник Динамо зацікавив Барселону 917
08:33 Бокс ФБУ не зрозумілий вчинок Вихриста 450
08:14 Футбол Апеляція Динамо у справі про расизм повністю відхилена 322
07:20 Футбол Екс-лайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон 188
03:18 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 337448
03:14 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 218591
02:42 Пряма трансляція Україна - Казахстан: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру 301
02:25 Хокей Збірна України зіграє в Олімпійському кваліфікаційному турнірі: розклад матчів 1145
01:36 Пряма трансляція Атлетік - Барселона: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку Іспанії. LIVE 224
01:29 Пряма трансляція Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку Іспанії. LIVE 201
01:09 Пряма трансляція Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE 1104
00:30 Блог Про дружбу і конфлікти з Блохіним та Лобановським, футбол і політику - Леонід Буряк 586
00:28 Футбол Баварія переграла Гоффенгайм, Саарбрюкен здолав Карлсруе у Кубку Німеччини 233
00:09 Футбол Марсель на виїзді переміг Сент-Етьєн у 23 турі Ліги 1 130
5 Лютого 2020
23:56 Футбол Мірандес здолав Вільярреал у чвертьфіналі Кубка Іспанії та повторив своє унікальне досягнення 248
23:55 Футбол Барселона визначилася з новим нападником 407
23:46 Футбол Тоттенгем переміг Саутгемптон у 1/16 фіналу Кубка Англії 233
23:42 Футбол Лаціо не зміг переграти Верону у 17 турі Серії А 185
23:38 Футбол Брюгге Соболя переміг Варегем і вийшов до фіналу Кубка Бельгії 249
23:37 Бокс Ломаченко претендує на звання боксера року за версією WBC 311
23:26 Футбол Зідан: Барселона битиметься до кінця сезону 279
23:10 Бокс ФБУ дискваліфікувала тренера і менеджера Вихриста через перехід боксера у професіонали 441
22:55 Футбол Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні 575

Екс-лайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон

Сьогодні 07:20 188 0
Екс-лайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон

Джерело - Чемпіон.

Він вже більше 20 років мешкає у Великобританії. 10 сезонів відпрацював лайнсменом у Чампіоншип.  У відвертій розмові з Максимом Розенко уродженець України Олександр Салій розповів, як змінив Тернопіль на Лондон, скільки заробляють британські арбітри і що люблять скандувати британські фани, якщо незадоволені рішеннями судді.

Двічі по пиці

- Пане Олександре, за останні 7-8 років гонорари у британських арбітрів, які обслуговують Прем’єр-лігу, Чемпіоншип, Лігу 1 та Лігу 2, збільшилися?

- У Прем’єр-лізі ставка залежить від рейтингу. Коливається на рівні  38-60 тисяч, плюс 500 фунтів за гру. Також входить харчування, проживання і проїзд. Для всіх інших ліг - піднялось з 300 до 360 фунтів за гру, асистенту до 200 плюс харчування, проживання і проїзд.

- Пам’ятаєте, коли обслуговували свій останній матч в Чемпіоншипі?

- 2015 рік, дербі Брайтон - Борнмут, тоді Борнмут вийшов у Прем’єр-лігу. Загалом відпрацював 10 сезонів.  

- Судити почали ще в Україні?

- Так, у Тернополі. Стартував з міських змагань, потім обслуговував обласні. Якось мене від тернопільської суддівської колегії відрядили на збори молодих суддів України у Севастополь. Пройшов двотижневі курси підготовки, після чого почав судити на лінії колективи фізкультури. У 1997-му вперше поїхав в Англію на півроку. Повернувся, продовжив судити в Україні, але в 1999 році переїхав до Великобританії вже назавжди.

- На Туманному Альбіоні довелося починати все з самого початку?

- Ще в 1997 році зв'язався з Лондонською футбольною асоціацією. Мене попросили привезти документи, які підтверджують, що судив в Україні. Тернопільська футбольна федерація підготувала листа, перевів його на англійську. Офіційного статусу в очах британців цей папір не мав тому що Україна не входить до Євросоюзу. Але мені призначили перегляд, на якому інспектор з федерації підтвердив мою профпридатність. В Англії існує 10 рівнів арбітрів, і мене відразу поставили з 10-го на 4-й. Найвищий – це перший рівень.

- Пам'ятаєте свій дебютний матч в Англії?

- Звісно. У Лондоні живу неподалік від комплексу, де розташовані близько 40 (!) стандартних полів - розміром 100 на 50. У вихідні вони майже всі зайняті, там "рубаються" різні ліги. Я просто гуляв по комплексу в спортивному костюмі. На одну гру турецької ліги не з'явився арбітр. Один з футболістів мене запитав, чи не суддя я. Отримавши позитивну відповідь, мені запропонували відсудити гру. Проблема була в тому, що у мене не було ні свистка, ні карток. Свисток дав тренер. А з приводу карток я сказав, що спробую без них відсудити.

- Вийшло?

- Так. Пізніше з'ясувалося, що це була дуже принципова гра турецької ліги. Там зібрані гарячі хлопці, арбітри просто не хочуть судити їх матчі. Однак у тому конкретному поєдинку так вийшло, що і жовті картки не знадобилися. За мною потім гравці цих команд бігали, просили й надалі судити їх матчі. Мовляв, ми буде тебе слухати, бо ти хороший суддя. Цей епізод надав мені впевненості.

- Ді Каніо під час виступів за Вест Гем якось штовхнув арбітра. Вас хтось штовхав?

- У Чемпіоншипі - ні. А ось у турецькій лізі пару прецедентів було - залякували кримінального вигляду люди і навіть двічі отримав по пиці. Після гри згадував про це в рапорті і гравець отримував довічний бан. Турецька ліга - це аматорський рівень.

- А "компліменти" від фанів на свою адресу чули регулярно?

- Коли як. У Чемпіоншипі судив Іспвіч - Ковентрі, зафіксував у гостей положення поза грою. Перебував якраз навпроти гостьового сектора - за спиною на трибуні сиділи 3 тисячі фанів Ковентрі. Звичайно, вони моєму рішенню не зраділи. Втім, компліменти гостей на мою адресу заглушили своїм гулом вболівальники Іпсвіча.

Без суддівських скандалів

- Кілька років тому кращий на той момент український арбітр Олег Орєхов був відлучений від футболу за підозру в причетності до скандалу зі ставками у букмекерських конторах. Чи відомі вам аналогічні випадки з англійськими арбітрами?

- У далеку суддівську історію Англії не заглиблювався, але за 10 років роботи в Чемпіоншипі гучних скандалів не було. Щороку я перепідписував контракт з федерацією. Там чітко вказано, що про будь-який дзвінок або пропозицію, пов'язану зі ставками, арбітр повинен негайно повідомити спочатку федерацію, а потім поліцію. Якщо цього не робиш - стаєш співучасником. Із перспективою самому потрапити за грати.  Директиви, пов'язані зі ставками, чітко донесені до всіх арбітрів, і люди, які виходять на цей рівень, не хочуть ризикувати.

- Але ж прецеденти трапляються?

- Так, проте судді коректно і правильно відповідають на такого роду запити та відразу ж зв'язуються із федерацією та поліцією. Кажуть, що їм пропонували показати такому-то гравцеві жовту картку, або інший факт, про який попросили. Арбітра знімають з цієї гри, призначають іншого. І паралельно відразу ж починається розслідування, щоб знайти людину, яка робила арбітру пропозицію.

The referee is wanker

- Які непристойні пропозиції англійським суддям роблять місцеві фани під час гри? В Україні уболівальники на трибунах дружно звинувачують арбітра в нетрадиційній сексуальній орієнтації...

- У цьому плані великої різниці в менталітетах англійських і українських футбольних фанів немає. Один з найпопулярніших посилів британців - "The referee is wanker". У останнього слова є кілька значень - "неприємна людина", але в даному випадку, скоріше, більше підходить "онанист". Коли суддя приймає рішення, яким незадоволені вболівальники на стадіоні, 30 тисяч фанів може дружно затягують цю речівку. Чув на власні вуха - на щастя, не на свою адресу - звучить як музика.

- Який віковий ценз у британських арбітрів?

- Можуть працювати до 49 років. Але деякі судять і в 50, і в 51 рік. У них хороший рейтинг, стабільно отримують високі оцінки, і, напевно, тут працює європейське правило Боссмана про те, що не можна обмежувати права людини. Якщо суддя здає нормативи і фітнес-тест, з ним продовжується контракт ще на один рік. Є і ще один варіант. Можна провести паралелі з досвідченими футболістами, які дограють в командах нижчих ліг. Арбітри після роботи у Прем'єр-лізі опускаються у Чемпіоншип, Лігу 1, Лігу 2. А звідти нагору йдуть молоді судді.

- Який принцип роботи англійської суддівської асоціації? Хто її фінансує?

- Основні джерела фінансування - внески клубів і спонсорські гроші. Довгий час нашим спонсором були азіатські авіалінії Air Asia. Потім 2 сезони титульним спонсором пробув iTunes, далі тревел-компанія Expedia. Якщо уважно подивитеся трансляції матчів англійського чемпіонату, у арбітрів, які випускають футболістів на заміни, на спортивних костюмах зможете побачити назву компанії, яка підписала контракт  з суддівською колегією. У суддівську колегію входять арбітри Прем'єр-ліги, Чемпіоншипа, Ліги 1 та Ліги 2. За рахунок цих грошей, судді кожен сезон отримують нову екіпіровку, а раз на два роки - цивільні костюми для приїзду на стадіон, разом з краватками, які оновлюють щорічно.

- Наскільки великим є вплив англійських клубів на арбітрів?

- Крім інспекторів, оцінку суддям (але не асистентам) ставлять і клуби. Вони можуть вирішити долю рефері. Якщо скажуть, що цей суддя не тягне, постійно отримує низькі оцінки - арбітр після цього може закінчити з суддівством на рівні Прем'єр-ліги. Буде працювати у нижчому за рангом дивізіоні. Оцінки виставляються за стобальною системою - від 0 до 100. Стандартна оцінка - 80-82 бали. Якщо нижче - значить рефері припустився серйозної помилки в матчі. Якщо клуби ставлять менше 60 балів - значить, арбітр взагалі провалив гру. При оцінці нижче 60 балів клуби пишуть обгрунтування і пояснення, чому вони поставили таку низьку оцінку. Якість роботи арбітрів з'ясовується на підставі шкали інспекторських оцінок і оцінок клубів. Це дуже важливо, тому що тут є дві асоціації - Професійна футбольна асоціація і асоціація LMA (The League Managers Association), які захищають інтереси гравців і клубів.

- Як ці структури взаємодіють між собою?

- Практично кожен місяць відбуваються зустрічі, де 4 асоціації: Прем'єр-ліги, футбол-ліги, куди входять Чемпіоншип, Ліга 1 та Ліга 2, і дві суддівські асоціації вирішують нагальні питання. Розглядаються ситуації, де футболісти та менеджери клубів висловлюють свою незгоду з рішеннями арбітрів. Розкладаються по поличках найрізноманітніші питання - починаючи від того, як довго може радіти футболіст при забитому голі. Розглядаються конкретні випадки, коли гравець побіг до брівки, до глядачів. Наприклад, якщо футболіст обійметься з глядачем, він відразу отримує жовту картку. Усі нюанси правил обговорюються на подібних зустрічах, щоб гравці знали, які можуть бути наслідки їх поведінки.

- В Англії вже багато років проходить серйозна компанія проти расизму. Є успіхи?

- Так. Досі йде боротьба проти будь-яких висловлювань - між гравцями, зі стадіону. На зустрічах обговорюється, як судді повинні на них реагувати.

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()