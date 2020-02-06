Екс-лайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон

Джерело - Чемпіон.

Він вже більше 20 років мешкає у Великобританії. 10 сезонів відпрацював лайнсменом у Чампіоншип. У відвертій розмові з Максимом Розенко уродженець України Олександр Салій розповів, як змінив Тернопіль на Лондон, скільки заробляють британські арбітри і що люблять скандувати британські фани, якщо незадоволені рішеннями судді.

Двічі по пиці

- Пане Олександре, за останні 7-8 років гонорари у британських арбітрів, які обслуговують Прем’єр-лігу, Чемпіоншип, Лігу 1 та Лігу 2, збільшилися?

- У Прем’єр-лізі ставка залежить від рейтингу. Коливається на рівні 38-60 тисяч, плюс 500 фунтів за гру. Також входить харчування, проживання і проїзд. Для всіх інших ліг - піднялось з 300 до 360 фунтів за гру, асистенту до 200 плюс харчування, проживання і проїзд.

- Пам’ятаєте, коли обслуговували свій останній матч в Чемпіоншипі?

- 2015 рік, дербі Брайтон - Борнмут, тоді Борнмут вийшов у Прем’єр-лігу. Загалом відпрацював 10 сезонів.

- Судити почали ще в Україні?

- Так, у Тернополі. Стартував з міських змагань, потім обслуговував обласні. Якось мене від тернопільської суддівської колегії відрядили на збори молодих суддів України у Севастополь. Пройшов двотижневі курси підготовки, після чого почав судити на лінії колективи фізкультури. У 1997-му вперше поїхав в Англію на півроку. Повернувся, продовжив судити в Україні, але в 1999 році переїхав до Великобританії вже назавжди.

- На Туманному Альбіоні довелося починати все з самого початку?

- Ще в 1997 році зв'язався з Лондонською футбольною асоціацією. Мене попросили привезти документи, які підтверджують, що судив в Україні. Тернопільська футбольна федерація підготувала листа, перевів його на англійську. Офіційного статусу в очах британців цей папір не мав тому що Україна не входить до Євросоюзу. Але мені призначили перегляд, на якому інспектор з федерації підтвердив мою профпридатність. В Англії існує 10 рівнів арбітрів, і мене відразу поставили з 10-го на 4-й. Найвищий – це перший рівень.

- Пам'ятаєте свій дебютний матч в Англії?

- Звісно. У Лондоні живу неподалік від комплексу, де розташовані близько 40 (!) стандартних полів - розміром 100 на 50. У вихідні вони майже всі зайняті, там "рубаються" різні ліги. Я просто гуляв по комплексу в спортивному костюмі. На одну гру турецької ліги не з'явився арбітр. Один з футболістів мене запитав, чи не суддя я. Отримавши позитивну відповідь, мені запропонували відсудити гру. Проблема була в тому, що у мене не було ні свистка, ні карток. Свисток дав тренер. А з приводу карток я сказав, що спробую без них відсудити.

- Вийшло?

- Так. Пізніше з'ясувалося, що це була дуже принципова гра турецької ліги. Там зібрані гарячі хлопці, арбітри просто не хочуть судити їх матчі. Однак у тому конкретному поєдинку так вийшло, що і жовті картки не знадобилися. За мною потім гравці цих команд бігали, просили й надалі судити їх матчі. Мовляв, ми буде тебе слухати, бо ти хороший суддя. Цей епізод надав мені впевненості.

- Ді Каніо під час виступів за Вест Гем якось штовхнув арбітра. Вас хтось штовхав?

- У Чемпіоншипі - ні. А ось у турецькій лізі пару прецедентів було - залякували кримінального вигляду люди і навіть двічі отримав по пиці. Після гри згадував про це в рапорті і гравець отримував довічний бан. Турецька ліга - це аматорський рівень.

- А "компліменти" від фанів на свою адресу чули регулярно?

- Коли як. У Чемпіоншипі судив Іспвіч - Ковентрі, зафіксував у гостей положення поза грою. Перебував якраз навпроти гостьового сектора - за спиною на трибуні сиділи 3 тисячі фанів Ковентрі. Звичайно, вони моєму рішенню не зраділи. Втім, компліменти гостей на мою адресу заглушили своїм гулом вболівальники Іпсвіча.

Без суддівських скандалів

- Кілька років тому кращий на той момент український арбітр Олег Орєхов був відлучений від футболу за підозру в причетності до скандалу зі ставками у букмекерських конторах. Чи відомі вам аналогічні випадки з англійськими арбітрами?

- У далеку суддівську історію Англії не заглиблювався, але за 10 років роботи в Чемпіоншипі гучних скандалів не було. Щороку я перепідписував контракт з федерацією. Там чітко вказано, що про будь-який дзвінок або пропозицію, пов'язану зі ставками, арбітр повинен негайно повідомити спочатку федерацію, а потім поліцію. Якщо цього не робиш - стаєш співучасником. Із перспективою самому потрапити за грати. Директиви, пов'язані зі ставками, чітко донесені до всіх арбітрів, і люди, які виходять на цей рівень, не хочуть ризикувати.

- Але ж прецеденти трапляються?

- Так, проте судді коректно і правильно відповідають на такого роду запити та відразу ж зв'язуються із федерацією та поліцією. Кажуть, що їм пропонували показати такому-то гравцеві жовту картку, або інший факт, про який попросили. Арбітра знімають з цієї гри, призначають іншого. І паралельно відразу ж починається розслідування, щоб знайти людину, яка робила арбітру пропозицію.

The referee is wanker

- Які непристойні пропозиції англійським суддям роблять місцеві фани під час гри? В Україні уболівальники на трибунах дружно звинувачують арбітра в нетрадиційній сексуальній орієнтації...

- У цьому плані великої різниці в менталітетах англійських і українських футбольних фанів немає. Один з найпопулярніших посилів британців - "The referee is wanker". У останнього слова є кілька значень - "неприємна людина", але в даному випадку, скоріше, більше підходить "онанист". Коли суддя приймає рішення, яким незадоволені вболівальники на стадіоні, 30 тисяч фанів може дружно затягують цю речівку. Чув на власні вуха - на щастя, не на свою адресу - звучить як музика.

- Який віковий ценз у британських арбітрів?

- Можуть працювати до 49 років. Але деякі судять і в 50, і в 51 рік. У них хороший рейтинг, стабільно отримують високі оцінки, і, напевно, тут працює європейське правило Боссмана про те, що не можна обмежувати права людини. Якщо суддя здає нормативи і фітнес-тест, з ним продовжується контракт ще на один рік. Є і ще один варіант. Можна провести паралелі з досвідченими футболістами, які дограють в командах нижчих ліг. Арбітри після роботи у Прем'єр-лізі опускаються у Чемпіоншип, Лігу 1, Лігу 2. А звідти нагору йдуть молоді судді.

- Який принцип роботи англійської суддівської асоціації? Хто її фінансує?

- Основні джерела фінансування - внески клубів і спонсорські гроші. Довгий час нашим спонсором були азіатські авіалінії Air Asia. Потім 2 сезони титульним спонсором пробув iTunes, далі тревел-компанія Expedia. Якщо уважно подивитеся трансляції матчів англійського чемпіонату, у арбітрів, які випускають футболістів на заміни, на спортивних костюмах зможете побачити назву компанії, яка підписала контракт з суддівською колегією. У суддівську колегію входять арбітри Прем'єр-ліги, Чемпіоншипа, Ліги 1 та Ліги 2. За рахунок цих грошей, судді кожен сезон отримують нову екіпіровку, а раз на два роки - цивільні костюми для приїзду на стадіон, разом з краватками, які оновлюють щорічно.

- Наскільки великим є вплив англійських клубів на арбітрів?

- Крім інспекторів, оцінку суддям (але не асистентам) ставлять і клуби. Вони можуть вирішити долю рефері. Якщо скажуть, що цей суддя не тягне, постійно отримує низькі оцінки - арбітр після цього може закінчити з суддівством на рівні Прем'єр-ліги. Буде працювати у нижчому за рангом дивізіоні. Оцінки виставляються за стобальною системою - від 0 до 100. Стандартна оцінка - 80-82 бали. Якщо нижче - значить рефері припустився серйозної помилки в матчі. Якщо клуби ставлять менше 60 балів - значить, арбітр взагалі провалив гру. При оцінці нижче 60 балів клуби пишуть обгрунтування і пояснення, чому вони поставили таку низьку оцінку. Якість роботи арбітрів з'ясовується на підставі шкали інспекторських оцінок і оцінок клубів. Це дуже важливо, тому що тут є дві асоціації - Професійна футбольна асоціація і асоціація LMA (The League Managers Association), які захищають інтереси гравців і клубів.

- Як ці структури взаємодіють між собою?

- Практично кожен місяць відбуваються зустрічі, де 4 асоціації: Прем'єр-ліги, футбол-ліги, куди входять Чемпіоншип, Ліга 1 та Ліга 2, і дві суддівські асоціації вирішують нагальні питання. Розглядаються ситуації, де футболісти та менеджери клубів висловлюють свою незгоду з рішеннями арбітрів. Розкладаються по поличках найрізноманітніші питання - починаючи від того, як довго може радіти футболіст при забитому голі. Розглядаються конкретні випадки, коли гравець побіг до брівки, до глядачів. Наприклад, якщо футболіст обійметься з глядачем, він відразу отримує жовту картку. Усі нюанси правил обговорюються на подібних зустрічах, щоб гравці знали, які можуть бути наслідки їх поведінки.

- В Англії вже багато років проходить серйозна компанія проти расизму. Є успіхи?

- Так. Досі йде боротьба проти будь-яких висловлювань - між гравцями, зі стадіону. На зустрічах обговорюється, як судді повинні на них реагувати.

Максим Розенко, Чемпіон