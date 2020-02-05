 Буряк: Якщо не буде Динамо, то не буде і Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Україні
Сьогодні 17:10 477
Динамо розгромило Олімпію у контрольному матчі
Сьогодні 18:52 762
Збірну Росії не допустять на ЧС-2022
Сьогодні 12:04 2538 1
Я вважаю Росію агресором - Чухаджян
Сьогодні 11:30 3163 3
Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо
Сьогодні 10:36 581
Який, бл**ь, закон у цій країні: Екс-лідера Металіста зупинила поліція
Сьогодні 10:00 4976 3
Багатскіс: В збірну України потрібно брати іноземця
Сьогодні 09:30 1379
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав
Сьогодні 08:45 1968
Хімік програв п'ятий матч групового етапу Ліги чемпіонів
Вчора 19:39 494
Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 19:24 1277
Блоги
Фейл Динамо, Смалійчук відповідає Палкіну, а Карпати йдуть на дно - ТаТоТаке
Фейл Динамо, Смалійчук відповідає Палкіну, а Карпати йдуть на дно - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 18:17 589
Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича
Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Вчора 17:12 2902
Шевченко відвідав тренування Шахтаря
Шевченко відвідав тренування Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 16:47 379
Усик ефектно станцював на тренуванні
Усик ефектно станцював на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 12:09 2213
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист Андрій Твердохліб
Вчора 12:03 10838 4
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Фігурне катання Скандальна російська фігуристка відібралася на юніорський ЧС від України 194
20:28 Блог Усик назвав віслюком воїна АТО і присвятив йому критичний вірш 620 3
20:25 Футбол Ювентус цікавиться захисником Барселони 145
20:11 Футбол Карпати - Тузла Сіті 0:1. Огляд матчу 85
20:05 Футбол Буряк: Хотів би, щоб Україна була такою, як Радянському Союзі 462
19:58 Баскетбол Хімік на виїзді знищив Запоріжжя у Суперлізі 91
19:45 Футбол Динамівець Де Пена забив супергол у ворота Олімпії 502
19:40 Хокей Україна матчем з фаворитом стартує на олімпійському кваліфікаційному турнірі 358
19:25 Футбол Буряк: Якщо не буде Динамо, то не буде і Шахтаря 1146
19:09 Футбол Український футболіст Ференцвароша може виступати за збірну Угорщини 505
18:52 Футбол Динамо розгромило Олімпію у контрольному матчі 762
18:47 Блог Роналду показав, як проводить свій день народження 329
18:40 Футбол Шахтар виключив із заявки на сезон трьох гравців 944
18:23 Футбол Львів програв Графичару у контрольному матчі 275
18:05 Гандбол Найтитулованіший гандбольний клуб України незабаром може припинити своє існування 851
18:03 Баскетбол Суперліга Паріматч: Київ прийме центральний матч туру 185
17:54 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону-2020: календар і розклад змагань 1007
17:47 Футбол Шахтар не зміг перемогти Сеннер'юск у контрольному матчі 310
17:40 Бокс Сіренко проведе бій проти екс-суперника Усика 443
17:25 Футбол Шість українських легіонерів потрапили в заявки європейських клубів на весняну частину єврокубків 244
17:10 Легка атлетика Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Україні 477
16:55 Бокс Потенційний суперник Ломаченка заарештований в США 1954
16:40 Футбол Вакуленко: Не розумію, чому президент Інгульця назвав мене негідником 629
16:25 Футбол Бутко може продовжити кар'єру у Польщі 593
16:20 RunNews Як обрати бігові кросівки? 152

Буряк: Якщо не буде Динамо, то не буде і Шахтаря

Сьогодні 19:25 1146 0
Буряк: Якщо не буде Динамо, то не буде і Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Рівень Шахтаря і Динамо безпосередньо залежить від конкуренції між клубами.

Про це сказав екс-наставник національної збірної України Леонід Буряк.

"У Динамо тільки одна мрія і одне завдання - бути першим. Все робиться для цього. Шукають футболістів, які можуть конкурувати з Шахтарем. Але і керівники обох клубів повинні розуміти, що якщо не буде Динамо, то не буде і Шахтаря. І навпаки. Тому що залишилися дві команди, які є хорошим брендом. Більш-менш вони знаходяться на плаву.

Звичайно ж, зараз Шахтар кращий, за Динамо. Це ясно, подивіться в таблицю. Поки це так. У Динамо хороша молодь, ми чекаємо, поки ці молоді футболісти стануть мужиками і почнуть вигравати. У Кубку пройшли, але через 10 днів в чемпіонаті програли. Але Шахтаря немає в Кубку, а Динамо продовжує боротьбу. Це ті речі, про які треба говорити", - сказав Буряк в інтерв'ю Stargorod Sport.

Коментарі ()