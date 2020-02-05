Буряк: Якщо не буде Динамо, то не буде і Шахтаря

Рівень Шахтаря і Динамо безпосередньо залежить від конкуренції між клубами.

Про це сказав екс-наставник національної збірної України Леонід Буряк.

"У Динамо тільки одна мрія і одне завдання - бути першим. Все робиться для цього. Шукають футболістів, які можуть конкурувати з Шахтарем. Але і керівники обох клубів повинні розуміти, що якщо не буде Динамо, то не буде і Шахтаря. І навпаки. Тому що залишилися дві команди, які є хорошим брендом. Більш-менш вони знаходяться на плаву.

Звичайно ж, зараз Шахтар кращий, за Динамо. Це ясно, подивіться в таблицю. Поки це так. У Динамо хороша молодь, ми чекаємо, поки ці молоді футболісти стануть мужиками і почнуть вигравати. У Кубку пройшли, але через 10 днів в чемпіонаті програли. Але Шахтаря немає в Кубку, а Динамо продовжує боротьбу. Це ті речі, про які треба говорити", - сказав Буряк в інтерв'ю Stargorod Sport.