Шість українських легіонерів потрапили в заявки європейських клубів на весняну частину єврокубків

Селтік не заявив Шведа

Джерело - Sport Arena.

Шість українських легіонерів європейських клубів потрапили в заявки своїх команд на весняну частину єврокубків.

Про це повідомляє сайт уЄФА.

Олександр Зінченко буде представляти в першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів Манчестер Сіті, а Руслан Маліновський - Аталанту.

Сіті і Аталанта в першому раунді плей-офф ЛЧ зустрінуться з Реалом і Валенсією відповідно.

Відразу трьох українців заявив Гент: Романа Яремчука, Романа Безуса і Ігоря Пластуна. Бельгійський клуб чекає зустріч з Ромою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нарешті, Едуарду Соболю в складі Брюгге належить на аналогічному етапі зіграти проти Манчестер Юнайтед.

Не потрапив в заявку Селтіка колишній вінгер Карпат Мар'ян Швед. Українець в нинішньому сезоні провів за шотландський клуб тільки два матчі.

Раніше свою заявку на плей-офф Ліги Європи оприлюднив чемпіон України Шахтар.