Циганик: Яремчук мав варіанти в Англії та Іспанії

Реабілітація Яремчука триватиме ще місяць

У форварда Гента Романа Яремчука були варіанти піти з команди вже в січні, однак гравець перед Євро-2020 вирішив повністю зняти питання проблем зі здоров'ям.

Про це журналіст Ігор Циганик заявив в інтерв'ю Циганик LIVE.

Зараз гравець відновлюється після операції.

"З осені Яремчука хвилював голеностоп, але лікарі Гента вважали, що можна обмежитися терапевтичним лікуванням. Та й сам Роман відчував, що знаходиться в хорошій формі. Він на уколах відіграв цю половина сезону. Завдання Гента - продати гравця, і, звичайно, йому не рекомендувалося лягати на операцію, на довге відновлення. Було ясно, що можна і далі грати на уколах, але тоді, наприклад, про Євро-2020 можна було забути. Яремчук поспілкувався з тренером збірної України, який сказав, що дуже розраховує на Яремчука на Євро-2020. І було прийнято рішення про операцію. Операція пройшла успішно, але відразу відпала можливість, що він зараз піде. У нього були пропозиції з Англії, Іспанії, Італії. Але коли стало відомо, що буде операція, то стало зрозуміло, що він залишається до кінця сезону. А після Євро-2020 Гент вже можна продати його. Реабілітація триватиме ще місяць, а 5-го березня він повернеться до бігової роботи", - зазначив Циганик.

Нагадаємо, Яремчуку зробили операцію.

Раніше повідомлялося, що Яремчук через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.