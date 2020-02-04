Перед Євро-2020 Україна хоче зіграти два матчі - у Києві та Львові

Джерело - sport.ua.
Збірна України перед від'їздом на Євро-2020 планує провести два домашні контрольні матчі.
Про це повідомляє журналіст Ігоря Циганика в ефірі Циганик LIVE.
Ці спаринги пройдуть в червні безпосередньо перед офіційним від'їздом на турнір. Українська асоціація футболу хоче, щоб матчі пройшли в Києві та Львові.
Про суперників інформації поки немає.
Точно підтверджені тільки березневі контрольні матчі з Францією і Польщею.
Раніше, у тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України відвідав збір Динамо у Туреччині.