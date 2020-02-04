Захисник Динамо може перейти до московського клубу

У купівлі Кадара зацікавлене Динамо

Джерело - Sport Arena.

Захисник Динамо Тамаш Кадар може продовжити кар'єру в Росії.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.

У трансфер 29-річного гравця збірної Угорщини зацікавлене Динамо Москва.

Можливо, через бажання прискорити процес переходу в російський клуб, Кадар і нагрубив головному тренеру Динамо Олексію Михайличенку під час тренувального процесу в Києві. Через грубості на адресу наставника захисник переведений в молодіжну команду киян.

Раніше Циганик повідомляв, що Кадар потрапив в список футболістів, від яких хоче позбутися Динамо. Угорець виступає за київський клуб з 2017 року.