Захисник Динамо може перейти до московського клубу

Джерело - Sport Arena.
Захисник Динамо Тамаш Кадар може продовжити кар'єру в Росії.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.
У трансфер 29-річного гравця збірної Угорщини зацікавлене Динамо Москва.
Можливо, через бажання прискорити процес переходу в російський клуб, Кадар і нагрубив головному тренеру Динамо Олексію Михайличенку під час тренувального процесу в Києві. Через грубості на адресу наставника захисник переведений в молодіжну команду киян.
Раніше Циганик повідомляв, що Кадар потрапив в список футболістів, від яких хоче позбутися Динамо. Угорець виступає за київський клуб з 2017 року.