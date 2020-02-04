 Лобода: Всі хейтять Ірину Морозюк, а вона зовсім інша | Футбол | Champion.com.ua
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Лобода: Всі хейтять Ірину Морозюк, а вона зовсім інша

Сьогодні 18:55 219 0
Лобода: Всі хейтять Ірину Морозюк, а вона зовсім інша
#Лобода, #Морозюк

Джерело - Динамоманія.

З Іриною Морозюк приємно спілкуватися, а картинка - це тільки Instagram, образ, який вона сама собі створює.

Про це ведуча Профутболу Олександра Лобода заявила у шоу ТаТоТаке.

"Ви дивіться на картинку! Ви не знаєте цю людину особисто. Можливо, вона добра, хороша, чуйна, щира дружина, вміє смачно готувати і виховувати дітей... Я теж не всіх знаю, на кого тільки підписана і бачу в Instagram картинку.

Ось постійно хейтете Ірину Морозюк. У мене теж до цього була тільки її картинка в Instagram. Коли я вперше побачила Ірину наживо, познайомилася, я просто не повірила своїм очам, вухам! Вона зовсім інша - хороша адекватна дівчина з хорошими життєвими принципами! З нею приємно спілкуватися, а картинка - це тільки Instagram, образ, який вона сама собі створює. На цьому прикладі я намагаюся ніколи не робити висновки тільки з фотографій у соцмережах", - сказав Смалійчук.

Раніше, Морозюк спаплюжила Гімн України.

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