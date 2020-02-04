Шапаренко: У мене було дві пропозиції від Шахтаря

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко міг перейти до донецького Шахтаря.

Про це він заявив в інтерв'ю Youtube шоу ОТДУШИВДУШУ.

"У мене було кілька пропозицій від донецького Шахтаря. Тоді я ще займався в академії в Маріуполі. Багато хлопців запрошували, деякі пішли, але я не захотів.

Чому? Мене туди не тягнуло. Грав тоді у дублі, все було добре. Напевно я розумів, що там занадто велика конкуренція.

Всі говорять, що не підуть з Динамо в Шахтар. Я буду доводити справою. Навіщо казати? Щоб фанати на руках носили? Але якщо прийде пропозицію від Шахтаря, то я відмовлюся", - зазначив Шапаренко.