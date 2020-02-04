Батько Безуса вказав причину провалу сина у Динамо

Український півзахисник Роман Безус не зміг розкритися у київському Динамо.

Про це розповів батько футболіста Анатолій Безус.

"Як відбувався перехід у Динамо? Команду ще очолював Юрій Сьомін. У мене була довга розмова з Ігорем Михайловичем (Суркісом). Я сумнівався, що Рома розкриється у Динамо. Але коли мене вивели на телефонний зв’язок із Юрієм Павловичем, я зрозумів – треба переходити. Хто ж знав, що невдовзі Сьомін покине команду…

Приїхав влітку на гру з Зенітом, і Рому випустили в основному складі. Дивлюся на нього і не впізнаю, він зовсім не в той футбол грає… Я його запитав: "Рома, чому ти не береш гру? Чому ти припинив обігрувати? Чому ти весь час граєш назад? Чому немає креативу? Ти ж умієш!" А він мені відповідає: "Я вже й забув, коли востаннє це робив"... Хоча тренер (Олег Блохін) начебто давав свободу: грай, як ти можеш.

Я з великою повагою ставлюся до Олега Володимировича, він – гарний тренер. Просто Роман потрапив не в той час і не в ті руки. Ти в Динамо потрапив, а я ще навчати повинен, як тобі грати?", - розповів Безус.