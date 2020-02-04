Каштру: Шахтар не планує підписувати нових гравців

У Шахтаря збалансована команда, яка наразі не потребує підсилення.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"У нас почався другий збір. Наші цілі всім відомі, головне - виграти УПЛ. Ще одна мета - єврокубки, тому будемо намагатися якомога краще підготуватися до Бенфіки.

У нас дуже збалансована команда: на всіх позиціях і ланках - захист, півзахист і напад - у нас гравці високого рівня, гравці національних збірних. Якщо ніхто з наших футболістів не покине клуб, то трансферів у нас не буде. На даний момент мені подобаються ті гравці, які є в моєму розпорядженні.

Не забувайте, що з нами на зборах Ігор Кирюханцев і Владислав Вакула. Вони були з нами на першому зборі, тепер поїхали і на другий. Ми дивимося на них, на їх роботу та інтенсивність. У них буде ігровий час в товариських матчах, де вони зможуть показати, чого варті. Давайте почекаємо, щоб ми змогли скласти думку про ці футболістів", - відзначив Каштру.