Тренерський штаб донецького Олімпіка робить важливу роботу у трансферній компанії.

Про це розповів президент клубу Владислав Гельзін.

"Тренерський штаб просить посилити деякі позиції, при цьому дає пріоритетний список футболістів. А ми потім з відділом трансферної політики ведемо безпосередню роботу. Ми на відсотків 85 завершили цю трансферну історію, але хотілося б ще 1-2 гравцями підсилити склад.

Складні переговори йшли з Орестом Лебеденко. Тренер залишився задоволений. Очікуємо ще одного футболіста на позицію інсайда, а також центрального захисника.

Я задоволений тренерським штабом, його роботою і роботою футболістів. У команді позитив, це говорить, що ми на правильному шляху. Тренерський штаб Вісенте Гомеса проробляє ту роботу, якої варто повчитися нашим тренерам. Це професіонал з усіх боків, не тільки на футбольному полі", - сказав Гельзін.