Поворознюк: Після виходу в УПЛ будемо ставити завдання потрапити у Лігу Європи

Джерело - Бомбардир.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк хоче бачити Інгулець у Лізі Європи.
Про це розповів сам президент.
"Зараз ми вийдемо в Прем'єр-лігу, дасть бог, потім подивимося, як ми там освоїмся. А потім будемо ставити завдання потрапити в Лігу Європи. Хочеться.
А навіщо тоді такий стадіон будувати було, треба грати в Лізі Європи. Чим ми гірші Олександрії? Я думаю, що не гірші", - відзначив Поворознюк.
Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.
Також, Інгулець підписав екс-гравця ФК Львів.