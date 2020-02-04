Поворознюк: Після виходу в УПЛ будемо ставити завдання потрапити у Лігу Європи

Президент Інгульця Олександр Поворознюк хоче бачити Інгулець у Лізі Європи.

Про це розповів сам президент.

"Зараз ми вийдемо в Прем'єр-лігу, дасть бог, потім подивимося, як ми там освоїмся. А потім будемо ставити завдання потрапити в Лігу Європи. Хочеться.

А навіщо тоді такий стадіон будувати було, треба грати в Лізі Європи. Чим ми гірші Олександрії? Я думаю, що не гірші", - відзначив Поворознюк.