Алієв: Завжди хотів грати тільки в Динамо або в Росії

Джерело - zbirna.com.
Екс-гравець Динамо Олександр Алієв завжди хотів грати тільки у двох чемпіонатах.
Про це розповів сам футболіст.
"Мені тоді було 15 років, а за збірну Росії я не грав, тому так вийшло, що погодився грати за Україну. Я радий бути частиною України, радий, що грав за збірну.
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Так, було багато пропозицій і можливостей перебратися в Європу. Але я завжди хотів грати тільки в Динамо або в Росії. Зарубіжні клуби так сильно мене не приваблювали", – розповів Алієв.
Раніше, Мілевський і Алієв потролили Блохіна.