Ліверпуль готує нові контракти для своїх двох лідерів

Клопп бажає зберегти у команді Ван Дейка і Аліссона

Ліверпуль починає будувати на найближче трансферне вікно, намагаючись продовжити угоди з діючими футболістами.

Про це повідомляє The Independent.

Вже зараз червоні готують нові контракти для двох своїх лідерів - Аліссона Бекера і Вірджила ван Дейка. Кожен з них - важливий гравець основного складу.

Контракти бразильця і ​​голландця закінчуються влітку 2023 року. Керівництво "Ліверпуля" хоче продовжити їх на кілька років. Що стосується Вірджила і Аліссона, вони також не хочуть залишати колектив.

Раніше, Клопп на матч Кубка Англії відправить юнаків і тренера Ліверпуля U-23.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Саутгемптон.