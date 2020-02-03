Ліверпуль готує нові контракти для своїх двох лідерів

Джерело - UA-футбол.
Ліверпуль починає будувати на найближче трансферне вікно, намагаючись продовжити угоди з діючими футболістами.
Про це повідомляє The Independent.
Вже зараз червоні готують нові контракти для двох своїх лідерів - Аліссона Бекера і Вірджила ван Дейка. Кожен з них - важливий гравець основного складу.
Контракти бразильця і голландця закінчуються влітку 2023 року. Керівництво "Ліверпуля" хоче продовжити їх на кілька років. Що стосується Вірджила і Аліссона, вони також не хочуть залишати колектив.
Раніше, Клопп на матч Кубка Англії відправить юнаків і тренера Ліверпуля U-23.
Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Саутгемптон.