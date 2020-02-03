 Бурда: Хацкевич прийняв Динамо не у найкращий час | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу
Сьогодні 08:14 3410
Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції
Сьогодні 13:17 856
Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину
Сьогодні 10:50 5921
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію
Сьогодні 10:20 29495
Серп і молот українського футзалу: Гравець національної збірної виступає за російський клуб
Сьогодні 09:30 3388
Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020
Сьогодні 08:30 661
Чому в Донецьк приїжджали Льюїс, Холіфілд і Баффер
Сьогодні 07:34 3604
Джокович у фантастичному фіналі переграв Тіма і ввосьме в кар'єрі виграв Australian Open
Вчора 14:56 1338
Андронов: Канзас, хоча й невеликий, але фаворит Super Bowl-2020
Вчора 14:13 603
Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона
Вчора 12:02 1868
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:10 Футбол Два вихованці Авангарду підписали контракт з чеським клубом 112
21:55 Футбол Кадар переведений у дубль Динамо 771
21:40 Легка атлетика Ласіцкене показала найкращий результат сезону у світі 348
21:25 Теніс Третя ракетка України не допоможе збірній на Кубку Федерації 321
21:24 Блог Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020 158
21:10 Футбол Бурда: Хацкевич прийняв Динамо не у найкращий час 354
20:55 Футбол Рух здійснив камбек у контрольному матчі з Прикарпаттям 390
20:40 Футбол Кремінь отримав головного тренера 340
20:25 Футбол Альбасете Зозулі отримало нового тренера 442
20:10 Футбол Рангнік очолить Мілан у наступному сезоні 366
19:55 Футбол Карпати не стали підписувати Аржанова 346
19:40 Футбол Поворознюк: Потрібно розігнати УАФ до є ## ній матері 331
19:26 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 216913
19:25 Футбол Дембеле знову отримав травму 213
19:10 Футбол Шахтар міг безболісно відпустити Матвієнка 807
18:58 Блог Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема 726
18:55 Футбол Між Мессі і Піке трапився конфлікт на тренуванні 646
18:40 Бокс Бій Кличко - Льюїс увійшов у число найбільш знакових нічних подій Німеччини 638
18:35 Блог Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля 550
18:31 RunNews Народжена з попелу або дівчина, що вижила в полум'ї: історія Турії Пітт 274 1
18:25 Футбол Алієв: У дитинстві я вболівав за Спартак 302
18:11 Футбол Поворознюк: У 90-х Україна була поділена, був порядок, а беззаконня почалося, коли стали стріляти авторитетів у 1994-му 432
17:55 Футбол Олександрія здолала Кайсар у контрольному матчі 325
17:41 Футбол Клопп розкрив секрет гри Ліверпуля 702
17:25 Футбол Львів зіграв внічию з Воєводиною у контрольному матчі 309

Бурда: Хацкевич прийняв Динамо не у найкращий час

Сьогодні 21:10 354 0
Захисник згадав часи Хацкевича у клубі
Бурда: Хацкевич прийняв Динамо не у найкращий час
#Хацкевич, #Бурда

Джерело - sport.ua.

Олександру Хацкевичу непросто було працювати у київському Динамо.

Про це захисник киян Микита Бурда заявив в інтерв'ю КП в Україні.

"Хацкевич прийняв команду не в найкращий час. Можливо, в найважчий. Команду покинули провідні легіонери Велозу, Ленс, Віда, Драгович, Теодорчик, пішов лідер Ярмоленко. Це потрібно розуміти. Це не могло пройти безслідно.

Хацкевич намагався адаптуватися під нові реалії, сам змінювався як тренер. Він зрозумів, що в той футбол, який він бачив, команда не може грати. Результату це не приносило. Він змінив стратегію, змінив гру, в цьому плані він був дуже гнучкий", - зазначив Бурда.

Раніше, стало відомо, коли Циганков повернеться до загальної групи Динамо.

Найближчий спаринг Динамо проведе 5 лютого проти Олімпії

Коментарі ()