Бурда: Хацкевич прийняв Динамо не у найкращий час

Олександру Хацкевичу непросто було працювати у київському Динамо.

Про це захисник киян Микита Бурда заявив в інтерв'ю КП в Україні.

"Хацкевич прийняв команду не в найкращий час. Можливо, в найважчий. Команду покинули провідні легіонери Велозу, Ленс, Віда, Драгович, Теодорчик, пішов лідер Ярмоленко. Це потрібно розуміти. Це не могло пройти безслідно.

Хацкевич намагався адаптуватися під нові реалії, сам змінювався як тренер. Він зрозумів, що в той футбол, який він бачив, команда не може грати. Результату це не приносило. Він змінив стратегію, змінив гру, в цьому плані він був дуже гнучкий", - зазначив Бурда.