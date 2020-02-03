Поворознюк: Потрібно розігнати УАФ до є ## ній матері

На чолі УАФ треба поставити нормального, порядну людину, яка буде ставитися до всіх однаково.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк в інтерв'ю Бомбардиру.

"Розігнати до є ## ній матері всю цю федерацію і набрати молодих, нормальних людей. Тоді буде порядок. Такі люди, звичайно, є.

Подивіться, який у нас губернатор прийшов - молодий, нормальний, перспективний (голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь - прим.). Він дивиться не як отримати з людей, а як заробити разом з усіма, тобто бізнес-проекти, інвестиції в область.

Я послухав його півгодини і мені стало зрозуміло, що це за людина.

Про футбольні кандидатури я не думав. Логіка в чому: не треба когось і якихось, треба поставити нормального, порядну людину, яка буде ставитися до всіх однаково. І все. Подивіться, як все стане по-іншому. А у нас є сірі і білі - це неправильно, так не повинно бути.

Поставте неезалежну людину, щоб він вирівняв ситуацію. Тоді буде нормально. Поставте мене - до мене ніхто підходу не знайде, я буду для всіх однаковий. Але це не моє, я в районі папа. Тут мені все подобається: я знаю, кому треба допомогти, кому - розповісти", - зазначив Поворознюк.