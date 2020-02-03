Поворознюк: У 90-х Україна була поділена, був порядок, а беззаконня почалося, коли стали стріляти авторитетів у 1994-му

У 90-і роки в Україні порядку дотримувалися більше, ніж наразі.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк в інтерв'ю Бомбардиру.

"Мене вулиця виховала, я на вулиці виріс. Моя мати пропрацювала 44 роки дояркою, а батько - фуражиром. Я з села, я звідти пішов. Щоб ви розуміли, в лихі дев'яності сюди ніхто не заїжджав, у район. Так вийшло. Та при чому тут страшно було, просто так вийшло.

Чому це неправильно? А що, повинні приїжджати і розповідати почому в Одесі руберойд? Я вважаю, що саме ось це неправильно. Навіщо комусь приїжджати, якщо тут свої є? Коли Україна була поділена в 90-х, тоді був порядок. Порядок був для людей, які це контролювали.

Беззаконня почалося в 1994 році, коли стали стріляти авторитетів. Кожен другий, хто два роки на загальному режимі відсидів, виходить, бачить красивий будинок - ага, давайте його бомбанем. Розбій. Раніше розбою не було. До 1994-го був порядок.

Я не хочу сказати, що злодійський світ правильніший у своїх підходах. Ви мене запитали, а я сказав: тоді був порядок. Зараз його немає. Без поняття, чи залишилися прояви цієї системи. Я в неї не входжу. Я не у курсі, кого там в Києві коронували. Я живу у колгоспі, працюю помічником комбайнера, зарплату отримав і все нормально", - зазначив Поворознюк.