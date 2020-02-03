Президент Інгульця назвав розмір зарплат футболістів у Першій лізі

Джерело - Бомбардир.
Заробітна плата футболістів у Першій лізі становить 20-25 тисяч гривень, іноді до 30.
Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.
"Зарплата у Першій лізі - це 20-25 тисяч гривень, іноді до 30. Я вважаю, що для Першої ліги це нормальна зарплата. Те, що сиплять там 70, 80, 100 тисяч, це нереальні зарплати для Першої ліги.
Я не зрозумію - навіщо? Вся суть тільки у тренері. Він прийшов і з нічого зліпив котлету. А тепер у нього є, з чого ліпити. Він зліпив дуже хороший колектив, з яким і зараз під силу змагатися в УПЛ", - зазначив Поворознюк.
Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.
Також, Інгулець підписав екс-гравця ФК Львів.