Екс-гравець Динамо відмовився переходити у Спартак

Юнес Беланда хоче залишитися у Туреччині

Екс-півзахисник київського Динамо Юнес Беланда, який наразі має контракт із Галатасараєм, відхилив пропозицію про перехід в московський Спартак.

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Російський клуб зробив пропозицію Галатасараю про покупку Беланда, але гравець відповів категоричною відмовою, не бажаючи залишати Туреччину.

Раніше повідомлялося про бажання Галатасарая продати Юнеса Беланда, щоб зробити спробу купити Алекса Тейшейру з Цзянсу Сунін.

Також, Динамо отримало додаткову виплату за трансфер Беланда.