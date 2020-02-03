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Екс-гравець Динамо відмовився переходити у Спартак

Сьогодні 12:46 1390 0
Юнес Беланда хоче залишитися у Туреччині
Екс-гравець Динамо відмовився переходити у Спартак
#Беланда, #Галатасарай, #Спартак

Джерело - sport.ua.

Екс-півзахисник київського Динамо Юнес Беланда, який наразі має контракт із Галатасараєм, відхилив пропозицію про перехід в московський Спартак.

Про це повідомляє

Російський клуб зробив пропозицію Галатасараю про покупку Беланда, але гравець відповів категоричною відмовою, не бажаючи залишати Туреччину.

Раніше повідомлялося про бажання Галатасарая продати Юнеса Беланда, щоб зробити спробу купити Алекса Тейшейру з Цзянсу Сунін.

Також, Динамо отримало додаткову виплату за трансфер Беланда.

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