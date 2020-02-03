Торіно звільнив Маццаррі після серії розгромних поразок

У Торіно буде новий головний тренер

Керівництво Торіно прийняло рішення звільнити головного тренера команди Вальтера Маццаррі.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Туринці за тиждень програли 0:7 Аталанті в Серії А, 2:4 Мілану в Кубку Італії і 0:4 Лечче в чемпіонаті. Перед цим Торіно поступився ще й Сассуоло 1:2.

Маццаррі очолив Торіно в січні 2018 року. Під його керівництвом команда здобула 37 перемог, 24 рази зіграла внічию і зазнала 27 поразок. У таблиці Серії А туринці наразі 12-ті.

Головним кандидатом на пост нового наставника команди є Морено Лонго, який раніше працював у Торіно в молодіжній команді.

Нагадаємо, Лечче з Шаховим розгромив Торіно.