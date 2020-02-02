Барселона - Леванте: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона в 22 турі чемпіонату Іспанії прийматиме Леванте.

Матч відбудеться сьогодні, 2 лютого, на Камп Ноу в Барселоні.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Барселона - Леванте наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Барселона після 21 туру посідає 2 сходинку в турнірній таблиці. У синьо-гранатових - 43 очки. У Леванте - 26 очок та 13 сходинка. Лідирує ж в чемпіонаті Реал, у якого 49 балів і на одну гру більше. Напередодні вершкові перемогли Атлетіко (1:0).

Нагадаємо, у минулому турі Барселона програла Валенсії (2:0), а Леванте поступився Осасуні (2:0).