Зінченко: На столі лежала пропозиція від Зеніту

Український півзахисник Олександр Зінченко міг перейти у Зеніт.

Про це розповів сам футболіст.

"Ман Сіті відстежував мене довгий час. Скаутська робота там на дуже високому рівні. Вони відстежують футболістів з 15 років. Багато хто думає, що вони переглянули кілька матчів, сподобався хлопчик, і вони його тут же забирають. Ні. Вивчається все. Все твоє життя поза футболом. Який твій образ життя, хто твоє оточення і багато іншого.

Вони дізнаються про тебе все, і ти навіть не розумієш як. Я в минулому сезоні був травмований, сидів на трибуні, там був скаут, він говорить мені: о, я пам'ятаю тебе, твій період з 15 років.

В Уфі пропозиції надійшли не тільки від МанСіті. Основні пропозиції - Зеніт і Манчестер Сіті. Зацікавленість була і з боку інших клубів. Але я їх не називаю. Кажу про пропозиції, які лежали на столі",- сказав Зінченко.