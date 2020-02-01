В опитуванні взяло близько 110 тис уболівальників Манчестер Юнайтед

Бразильський півзахисник Фред виграв в голосуванні за найкращого гравця січня в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

У голосуванні бразильський футболіст випередив захисників Гаррі Магвайра та Брендона Вільямса, а також хавбека Неманью Матіча.

У січні Фред взяв участь у 4 матчах МЮ, у яких команда зазнала 3 поразок. Загалом у сезоні Фред зіграв 23 матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед цікавиться Пуккі та Мертенсом.

Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.