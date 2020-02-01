Моурінью: З першого дня в Тоттенгемі знав, що Еріксен піде в Інтер

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.

"У перший же день, коли я прийшов в Тоттенгем, Еріксен сказав мені, що не буде продовжувати контракт і твердо вирішив перейти в Інтер. Мені не залишалося нічого іншого, як почати привчати команду грати без Крістіана.

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Часом нам його дуже не вистачало, але я повинен був дивитися в майбутнє. І тут я повинен відзначити професіоналізм гравця, який, не маючи практично ніякої мотивації, виходив на невелику час на поле і робив все, що в його силах, для успіху команди ".

Також відзначу відмінну роботу керівництва клубу, яке зуміло отримати значну суму за трансфер гравця, через півроку покинув би Тоттенгем безкоштовно. У підсумку всі залишилися задоволені", - розповів Моурінью.