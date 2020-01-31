 Манчестер Юнайтед підписав голкіпера юніорської збірної Англії | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед підписав голкіпера юніорської збірної Англії

Сьогодні 20:19 308 1
Манчестер Юнайтед підписав талановитого гравця
Манчестер Юнайтед підписав голкіпера юніорської збірної Англії
#Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер воротаря Саутенд Юнайтед Натана Бішопа.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Контракт із 20-річним голкіпером розрахований на 2,5 роки

У поточному сезоні голкіпер зіграв 12 матчів у Першій лізі чемпіонату Англії. Також він регулярно отримує виклики у збірну Англії U-20, за яку в минулому році дебютував на турнірі в Тулоні.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед цікавиться Пуккі та Мертенсом.

Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.

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