Манчестер Юнайтед підписав талановитого гравця

Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер воротаря Саутенд Юнайтед Натана Бішопа.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Контракт із 20-річним голкіпером розрахований на 2,5 роки

У поточному сезоні голкіпер зіграв 12 матчів у Першій лізі чемпіонату Англії. Також він регулярно отримує виклики у збірну Англії U-20, за яку в минулому році дебютував на турнірі в Тулоні.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед цікавиться Пуккі та Мертенсом.

Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.