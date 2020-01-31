Джерело - football24.ua.
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер воротаря Саутенд Юнайтед Натана Бішопа.
Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.
Контракт із 20-річним голкіпером розрахований на 2,5 роки
У поточному сезоні голкіпер зіграв 12 матчів у Першій лізі чемпіонату Англії. Також він регулярно отримує виклики у збірну Англії U-20, за яку в минулому році дебютував на турнірі в Тулоні.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед цікавиться Пуккі та Мертенсом.
Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.