 Лобода: Працювати на телеканалах Футбол1/2/3? На даний момент - ні | Футбол | Champion.com.ua
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Лобода: Працювати на телеканалах Футбол1/2/3? На даний момент - ні

Сьогодні 15:24 71 0
У програмі Профутбол подають матч у форматі ексклюзивності
Лобода: Працювати на телеканалах Футбол1/2/3? На даний момент - ні
#Лобода, #Профутбол

Джерело - Чемпіон.

Ведуча Профутбол Олександра Лобода на даний момент не зможе працювати на телеканалах Футбол 1/2/3.

Про це вона заявила в інтерв'ю каналу ТаТоТаке.

"Чому ми маємо дивитися програму Профутбол? По-перше, у нас дуже крута команда, яка робить цікаві матеріали. У нас хлопці - справжні професіонали. Є ексклюзиви, такого більше не буде. Наприклад, наш Сергій Пейчев зробив матеріал про Динамо, у якому було багато закулісних моментів. Показали лаву запасних, на якій було багато емоцій. Ми подаємо матч у форматі ексклюзивності. Ми шукаємо моменти, які людина не побачила. Ми аналізуємо всі матчі, але ми маємо право на показ всіх матчів УПЛ.

Чи могла я перейти працювати на телеканали Футбол 1/2/3? На даний момент - ні", - зазначила Лобода.

Нагадаємо, Яремчуку зробили операцію.

Раніше повідомлялося, що  Яремчук  через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.

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