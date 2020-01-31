Лобода: Працювати на телеканалах Футбол1/2/3? На даний момент - ні

Ведуча Профутбол Олександра Лобода на даний момент не зможе працювати на телеканалах Футбол 1/2/3.

Про це вона заявила в інтерв'ю каналу ТаТоТаке.

"Чому ми маємо дивитися програму Профутбол? По-перше, у нас дуже крута команда, яка робить цікаві матеріали. У нас хлопці - справжні професіонали. Є ексклюзиви, такого більше не буде. Наприклад, наш Сергій Пейчев зробив матеріал про Динамо, у якому було багато закулісних моментів. Показали лаву запасних, на якій було багато емоцій. Ми подаємо матч у форматі ексклюзивності. Ми шукаємо моменти, які людина не побачила. Ми аналізуємо всі матчі, але ми маємо право на показ всіх матчів УПЛ.

Чи могла я перейти працювати на телеканали Футбол 1/2/3? На даний момент - ні", - зазначила Лобода.