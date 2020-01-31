 Стартував продаж квитків на контрольний матч Франція - Україна | Футбол | Champion.com.ua
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Стартував продаж квитків на контрольний матч Франція - Україна

Сьогодні 14:54 252 0
Матч відбудеться 27 березня на стадіоні Стад де Франс
Стартував продаж квитків на контрольний матч Франція - Україна
#Україна, #Франція

Джерело - УАФ.

Із 31 січня 2020 року вболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти збірної Франції, можуть придбати квитки на сайті ticketsbox.com.

Про це повідомляє УАФ.

27 березня у Сен-Дені збірна України зіграє зі збірною Франції. Матч відбудеться на стадіоні Стад де Франс. Початок - о 21.00 за місцевим часом (22.00 за Києвом).

Умови продажу квитків:

— на один акаунт можна замовити не більше чотирьох квитків;

— при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорту, ім’я та прізвище, як вказано в паспорті, дату народження);

— квитки не є іменними, проте з міркувань безпеки збираються паспортні дані;   

— інформацію про отримання квитків на матч Франція — Україна, що придбані через сайт ticketsbox.com, буде повідомлено додатково шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;

— для отримання квитків потрібно обов’язково мати при собі роздрукований сертифікат та паспорти. Такий сертифікат надійде на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати;

— квитки поверненню та обміну не підлягають;

— квитки продаються в сектори для українських вболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються. 

Вартість одного квитка в сектор українських уболівальників становить 20 євро (580 грн), квитка 1-ї категорії — 85 євро (2470 грн). Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, придбання валюти та комісії банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% сплачується за послуги компанії ticketsbox.com.

Нагадаємо, Яремчуку зробили операцію.

Раніше повідомлялося, що  Яремчук  через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.

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