Мессі може розірвати угоду у кінці кожного сезону

Джерело - Sport Arena.

Лідер Барселони Ліонель Мессі має намір щорічно продовжувати контракт з Барселоною на сезон.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Рішення про продовження співпраці буде прийматися футболістом в залежності від його фізичних кондицій і готовності виступати на найвищому рівні.

Чинна угода аргентинця з клубом розрахована до літа 2021 року, але в минулому році стало відомо, що Ліонель зберігає за собою право розірвати контракт в кінці кожного сезону.

При цьому вище керівництво блаугранас готове запропонувати Мессі безстроковий контракт.

У нинішньому сезоні капітан каталонців зіграв у 22 матчах у всіх турнірах, забивши 17 голів і віддавши 9 результативних передач.

Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.

Нагадаємо, Барселона розгромила Леганес.