Джерело - Sport Arena.
Лідер Барселони Ліонель Мессі має намір щорічно продовжувати контракт з Барселоною на сезон.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Рішення про продовження співпраці буде прийматися футболістом в залежності від його фізичних кондицій і готовності виступати на найвищому рівні.
Чинна угода аргентинця з клубом розрахована до літа 2021 року, але в минулому році стало відомо, що Ліонель зберігає за собою право розірвати контракт в кінці кожного сезону.
При цьому вище керівництво блаугранас готове запропонувати Мессі безстроковий контракт.
У нинішньому сезоні капітан каталонців зіграв у 22 матчах у всіх турнірах, забивши 17 голів і віддавши 9 результативних передач.
Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.
Нагадаємо, Барселона розгромила Леганес.