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Барселона відмовилася від гравця, який вже летів підписувати з нею контракт

Сьогодні 14:25 837 0
Бакамбу повернувся у Сеул
Барселона відмовилася від гравця, який вже летів підписувати з нею контракт
#Бакамбу, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Барселона погодила з китайським клубом Бейцзін Гуоань оренду конголезького нападника Седріка Бакамбу, однак передумала в останню мить.

Про це повідомляє Radio Catalunya.

Гравець вже вилетів в Іспанію для підписання контракту з каталонцями, однак під час пересадки в Гонконзі з ним зв'язався спортивний директор Барселони Ерік Абідаль і повідомив, що Барса передумала запрошувати його. Після цього Бакамбу повернувся в Сеул, де Бейцзін Гуоань готується до матчу азіатської Ліги чемпіонів.

Нападник у Twitter відреагував на цю ситуацію з гумором.

"Гей, Transfermarkt, напиши в моїй історії трансферів Майже Барселона, будь ласка. Все що не робиться до кращого. Дякую Богу за все. Побачимося в інший раз, Антуан Грізманн", - написав Бакамбу.

28-річний Седрік Бакамбу виступає за Бейцзін Гуоань з 2018 року. Раніше він грав за Сошо, Бурсаспор і Вільярреал.

Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.

Нагадаємо, Барселона розгромила Леганес.

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