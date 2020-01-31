Барселона відмовилася від гравця, який вже летів підписувати з нею контракт

Джерело - Чемпіон.
Барселона погодила з китайським клубом Бейцзін Гуоань оренду конголезького нападника Седріка Бакамбу, однак передумала в останню мить.
Про це повідомляє Radio Catalunya.
Гравець вже вилетів в Іспанію для підписання контракту з каталонцями, однак під час пересадки в Гонконзі з ним зв'язався спортивний директор Барселони Ерік Абідаль і повідомив, що Барса передумала запрошувати його. Після цього Бакамбу повернувся в Сеул, де Бейцзін Гуоань готується до матчу азіатської Ліги чемпіонів.
Нападник у Twitter відреагував на цю ситуацію з гумором.
"Гей, Transfermarkt, напиши в моїй історії трансферів Майже Барселона, будь ласка. Все що не робиться до кращого. Дякую Богу за все. Побачимося в інший раз, Антуан Грізманн", - написав Бакамбу.
Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂— Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020
No matter what happens we trust the process.
Thank God for everything 🙏🏾
See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2
28-річний Седрік Бакамбу виступає за Бейцзін Гуоань з 2018 року. Раніше він грав за Сошо, Бурсаспор і Вільярреал.
Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.
Нагадаємо, Барселона розгромила Леганес.