Барселона відмовилася від гравця, який вже летів підписувати з нею контракт

Барселона погодила з китайським клубом Бейцзін Гуоань оренду конголезького нападника Седріка Бакамбу, однак передумала в останню мить.

Про це повідомляє Radio Catalunya.

Гравець вже вилетів в Іспанію для підписання контракту з каталонцями, однак під час пересадки в Гонконзі з ним зв'язався спортивний директор Барселони Ерік Абідаль і повідомив, що Барса передумала запрошувати його. Після цього Бакамбу повернувся в Сеул, де Бейцзін Гуоань готується до матчу азіатської Ліги чемпіонів.

Нападник у Twitter відреагував на цю ситуацію з гумором.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2