Барселона відмовилася від гравця, який вже летів підписувати з нею контракт

Бакамбу повернувся у Сеул

Джерело - Чемпіон.

Барселона погодила з китайським клубом Бейцзін Гуоань оренду конголезького нападника Седріка Бакамбу, однак передумала в останню мить.

Про це повідомляє Radio Catalunya.

Гравець вже вилетів в Іспанію для підписання контракту з каталонцями, однак під час пересадки в Гонконзі з ним зв'язався спортивний директор Барселони Ерік Абідаль і повідомив, що Барса передумала запрошувати його. Після цього Бакамбу повернувся в Сеул, де Бейцзін Гуоань готується до матчу азіатської Ліги чемпіонів.

Нападник у Twitter відреагував на цю ситуацію з гумором.

"Гей, Transfermarkt, напиши в моїй історії трансферів Майже Барселона, будь ласка. Все що не робиться до кращого. Дякую Богу за все. Побачимося в інший раз, Антуан Грізманн", - написав Бакамбу.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

28-річний Седрік Бакамбу виступає за Бейцзін Гуоань з 2018 року. Раніше він грав за Сошо, Бурсаспор і Вільярреал.

Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.

Нагадаємо, Барселона розгромила Леганес.