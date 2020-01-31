Лунін потрапив до ТОП-5 гравців місяця в Ов’єдо

Джерело - Чемпіон.
Легіонер Реал Ов’єдо і гравець національної збірної України Андрій Лунін потрапив до ТОП-5 гравців місяця у своєму клубі.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Щомісячне вболівальницьке голосування Jugador Cinco Estrellas у Twitter організовує спонсор клубу Реал Ов’єдо – пивоварна компанія з Мадрида Mahou San Miguel (існує ще з 1890 року і виступає спонсором в 11 клубів, зокрема в мадридських Реалу й Атлетіко).
Цього місяця вболівальникам запропонували визначити найкращого гравця з-поміж таких 5 претендентів: Луїсмі, Андрій Лунін, Карлос Ернандес, Крістіан Фернандес та Ібраїма Бальде.
Наразі голосування триває, взяти в ньому участь можна у Twitter.
RT o MG si crees que Lunin ha sido el #JugadorCincoEstrellas del @RealOviedo en enero (3/6) pic.twitter.com/oLtHAqQ4Xd— Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 30, 2020
У це трансферне вікно Андрій Лунін перебрався на правах оренди у Реал Ов'єдо.
Нагадаємо, в дебютному матчі за Ов'єдо проти Альмерії (0:2) Андрій Лунін пропустив курйозний гол через непорозуміння з новим партнером.