Лунін потрапив до ТОП-5 гравців місяця в Ов’єдо

Mahou San Miguel організовує опитування

Джерело - Чемпіон.

Легіонер Реал Ов’єдо і гравець національної збірної України Андрій Лунін потрапив до ТОП-5 гравців місяця у своєму клубі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Щомісячне вболівальницьке голосування Jugador Cinco Estrellas у Twitter організовує спонсор клубу Реал Ов’єдо – пивоварна компанія з Мадрида Mahou San Miguel (існує ще з 1890 року і виступає спонсором в 11 клубів, зокрема в мадридських Реалу й Атлетіко).

Цього місяця вболівальникам запропонували визначити найкращого гравця з-поміж таких 5 претендентів: Луїсмі, Андрій Лунін, Карлос Ернандес, Крістіан Фернандес та Ібраїма Бальде.

Наразі голосування триває, взяти в ньому участь можна у Twitter.

RT o MG si crees que Lunin ha sido el #JugadorCincoEstrellas del @RealOviedo en enero (3/6) pic.twitter.com/oLtHAqQ4Xd — Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 30, 2020

У це трансферне вікно Андрій Лунін перебрався на правах оренди у Реал Ов'єдо.

Нагадаємо, в дебютному матчі за Ов'єдо проти Альмерії (0:2) Андрій Лунін пропустив курйозний гол через непорозуміння з новим партнером.