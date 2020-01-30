 Каштру: Наразі більше сконцентровані на нашій обороні | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру: Наразі більше сконцентровані на нашій обороні

Сьогодні 22:57 112 0
Луїш Каштру прокоментував гру Шахтаря
Каштру: Наразі більше сконцентровані на нашій обороні
#Каштру, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вказав на цілі команди під час першого тренувального збору.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Чи не бентежить, що Шахтар забиває не так багато, як хотілося б уболівальникам? Забиватимемо своєчасно. Наразі, повторюся, ми концентрувалися на іншому: реакції на втрату м’яча, обороні, діях у лініях, відстані між ними, позиціонуванні.

Перший збір переважно спрямовано на це. Ми створили кілька гольових моментів у першому таймі, в другому – менше. Це питання реалізації, яке ще відпрацьовуватимемо на другому зборі. Шахтар завжди був командою, що забиває багато голів у чемпіонаті. Безсумнівно, продовжуватимемо так і далі. Це лише питання часу", - відзначив Каштру.

Нагадаємо, Каштру вірить у Бондаря.

Раніше, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.

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