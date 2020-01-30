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Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Фернандеша

Сьогодні 20:16 204 0
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Фернандеша
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Фернандеша
#Манчестер Юнайтед, #Спортінг, #Фернандеш

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед оголосив про перехід хавбека Спортінга Бруну Фернандеша.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Гравець підписав 5-річний контракт із можливістю продовження ще на один рік.

Орієнтовно трансфер вартував МЮ близько 55 млн євро, ще 25 млн євро Спортінг може отримати у якості бонусів.

У поточному сезоні Бруну Фернандеш забив 15 голів і оформив 14 результативних передач у 28 поєдинках за Спортинг у всіх турнірах.

 
 
 
 
 
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Bruno, meet Ole 😊

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

Раніше, захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Естудіантес.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився МЮ, але вийшов у фінал Кубка ліги.

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