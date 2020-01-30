Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Фернандеша

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед оголосив про перехід хавбека Спортінга Бруну Фернандеша.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Гравець підписав 5-річний контракт із можливістю продовження ще на один рік.

Орієнтовно трансфер вартував МЮ близько 55 млн євро, ще 25 млн євро Спортінг може отримати у якості бонусів.

У поточному сезоні Бруну Фернандеш забив 15 голів і оформив 14 результативних передач у 28 поєдинках за Спортинг у всіх турнірах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bruno, meet Ole 😊 Публикация от Manchester United (@manchesterunited) 30 Янв 2020 в 10:01 PST

Раніше, захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Естудіантес.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився МЮ, але вийшов у фінал Кубка ліги.