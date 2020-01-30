Нападник збірної України Роман Яремчук має вдосталь часу, аби підготуватися до чемпіонату Європи.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Роман зараз проходить реабілітацію, я розмовляв з ним буквально тиждень тому, коли йому зробили операцію. Я думаю, у нього є достатньо часу, щоб почати грати і підготуватися до Євро-2020. Для нього зараз, перш за все, важливо підготуватися і не поспішати з виходом на поле, і виходити здоровим", - розповів Шевченко.