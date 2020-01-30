 Аустрія розгромила Дніпро-1 у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Аустрія розгромила Дніпро-1 у контрольному матчі

Сьогодні 18:14 534 0
Дніпро-1 знову поступився у товариському матчі
Аустрія розгромила Дніпро-1 у контрольному матчі
#Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

 Сьогодні, 30 січня, Дніпро-1 на навчально-тренувальному зборі у Туреччині зустрічалося із Аустрією.

Матч завершився пеерконливою перемогою команди із Австрії з рахунком 3:0.

Контрольний матч

30 січня

СК Дніпро-1 – Аустрія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Едомвонджі, 0:2 – 59 Грюнвальд (пен), 0:3 - 80 Саркарія

СК Дніпро-1: 33. Валерій Юрчук (31.Андрій Кліщук,60) , 8. Володимир Польовий (11. Владислав Шаповал,46) , 15. Сергій Логінов (71. Максим Лопирьонок,46, 99. Олександр Бєляєв,66) , 30. Папа Гуйє (9. Олександр Сваток,46) , 93. Володимир Адамюк (77. Олексій Чичиков,60), 44. Арсеній Батагов (4. Сергій Кравченко), 18. Олександр Сніжко (3.Франсіско Ді Франко,46), 25. Ігор Когут (69. Юрій Вакулко,46), 29. Олександр Назаренко (7. Дмитро Коркішко,46), 19. Лукас Тейлор (10. Сергій Булеца,46), 23. Олексій Хобленко (87. Владислав Супряга,46).

Голи: Едомвонджі (34), Грюнвальд (59, з пенальті), Саркарія (80).

Нагадаємо, Дніпро-1 поступилося Ягелонії.

Раніше, Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі.

 

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