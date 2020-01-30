Сетьєн: З Барселоною простіше працювати, ніж я думав

Гравці Барселони розумують нового головного тренера Кіке Сетьєна.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Чи складно працювати з Барселоною? Ні, це виявилося навіть простіше, ніж я думав. Багато чого, що ми говорили раніше, вже зроблено. Безумовно, є, що поліпшити, але мене дуже радує той факт, що гравці дуже швидко розуміють, що від них вимагається.

У нас нормальний робочий процес, і плоди цієї роботи ми побачимо на полі", - розповів Сетьєн.