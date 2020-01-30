 Сетьєн: З Барселоною простіше працювати, ніж я думав | Футбол | Champion.com.ua
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Сетьєн: З Барселоною простіше працювати, ніж я думав

Сьогодні 17:28 247 0
Кіке Сетьєн прокоментував роботу із Барселоною
Сетьєн: З Барселоною простіше працювати, ніж я думав
#Сетьєн, #Барселона

Джерело - xsport.ua.

Гравці Барселони розумують нового головного тренера Кіке Сетьєна.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Чи складно працювати з Барселоною? Ні, це виявилося навіть простіше, ніж я думав. Багато чого, що ми говорили раніше, вже зроблено. Безумовно, є, що поліпшити, але мене дуже радує той факт, що гравці дуже швидко розуміють, що від них вимагається.

У нас нормальний робочий процес, і плоди цієї роботи ми побачимо на полі", - розповів Сетьєн.

Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.

Нагадаємо, Барселона ледь здолала Ейвісс.

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