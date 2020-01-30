Сетьєн: З Барселоною простіше працювати, ніж я думав

Джерело - xsport.ua.
Гравці Барселони розумують нового головного тренера Кіке Сетьєна.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
"Чи складно працювати з Барселоною? Ні, це виявилося навіть простіше, ніж я думав. Багато чого, що ми говорили раніше, вже зроблено. Безумовно, є, що поліпшити, але мене дуже радує той факт, що гравці дуже швидко розуміють, що від них вимагається.
У нас нормальний робочий процес, і плоди цієї роботи ми побачимо на полі", - розповів Сетьєн.
Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.
Нагадаємо, Барселона ледь здолала Ейвісс.