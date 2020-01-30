Віце-президент УАФ не задекларував дві вілли в Іспанії

Джерело - Tribuna.com.
Віце-президент УАФ Олександр Герега не вніс до декларації дві вілли в іспанському місті Бенікасім.
Про це повідомляє Слідство.Інфо.
Дружина чиновника Галина Герега купила дві ділянки з нерухомістю в 2017 і 2018 року. У виписці з іспанського реєстру на нерухомість вказано, що об'єкти знаходяться в їх спільній власності. Вартість не вказана.
За інформацією іспанських ЗМІ, вартість однієї з вілл становить близько 6 мільйонів євро.
За незадеклароване майно Герезі може загрожувати штраф, громадські роботи або позбавлення волі на 2 роки.
Раніше, систему VAR вперше використають в УПЛ.
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