Слуцький: Із задоволенням грав би спаринги з українськими командами

Головний тренер Рубіна Леонід Слуцький не проти проводити спаринги з українськими клубами.

Про це він заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Ми завжди грали з українськими командами, коли я тренував ЦСКА. Це були шикарні спаринги. З Шахтарем ми грали, з Металістом, Дніпром. Коли ми грали з українськими командами - це були найкращі спаринги, особливо перед Лігою чемпіонів.

Колись був знаменитий Кубок Першого каналу в Сочі, де ми грали з київським Динамо, з Шахтарем. Ми в міжсезоння отримували спаринг-партнерів такого рівня, яких у нас не було навіть в сезоні.

Тому, якби була така можливість, із задоволенням грав би з українськими командами", - сказав Слуцький.