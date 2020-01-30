Чемпіон світу Лусіу оголосив про завершення ігрової кар'єри

Закінчував кар'єру у Бразилії

Джерело - Чемпіон.

Екс-захисник збірної Бразилії Лусіу завершив ігрову кар'єру.

Про це він повідомив в Instagram.

Професійна кар'єра 41-річного тривала 22 роки. Найбільшу популярність здобув граючи в Європі за Інтер і Баварію. У 2010 році, разом з міланською командою, зумів виграти Лігу чемпіонів.

Також провів 105 матчів за збірну Бразилії. У 2002 році виграв чемпіонат світу, а в 2005 і 2009 - Кубок Конфедерацій.

Раніше, Мілан здолав Торіно.

Нагадаємо, Інтер підписав Еріксена.