Чемпіон світу Лусіу оголосив про завершення ігрової кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Екс-захисник збірної Бразилії Лусіу завершив ігрову кар'єру.
Про це він повідомив в Instagram.
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Depois de 22 anos me dedicando ao futebol , chegou o dia de pendurar as chuteiras , com muita gratidão a Deus ao futebol e a minha família ! ❤️🙏🏻 ⚽️@dionebr16 @vicky_ferreirac @valeferreira1204 @jvf_03 After 22 years of dedicating myself to football, the day came to hang up my boots, with great gratitude to God for football and my family! ❤️🙏 ⚽️ @ dionebr16 @vicky_ferreirac @ valeferreira1204 @ jvf_03
Професійна кар'єра 41-річного тривала 22 роки. Найбільшу популярність здобув граючи в Європі за Інтер і Баварію. У 2010 році, разом з міланською командою, зумів виграти Лігу чемпіонів.
Також провів 105 матчів за збірну Бразилії. У 2002 році виграв чемпіонат світу, а в 2005 і 2009 - Кубок Конфедерацій.
Раніше, Мілан здолав Торіно.
Нагадаємо, Інтер підписав Еріксена.