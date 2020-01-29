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Сульшер надіється на швидкий гол у матчі проти Манчестер Сіті

Сьогодні 19:55 153 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував матч проти Манчестер Сіті
Сульшер надіється на швидкий гол у матчі проти Манчестер Сіті
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед, #Манчестер Сіті

Джерело - football.uа.

Манчестер Юнайтед матиме шанс відіграти два м'ячі у півфіналі Кубка ліги проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Ми трохи слабші за Манчестер Сіті, але не можна просто грати від оборони. Ми повинні атакувати, намагатися утримувати м'яч. Це буде не надто легким завданням, тому що "місцяни" відмінно прессингують.

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Ми вже робили дивовижні речі в цьому клубі з нинішнім складом. Гра проти ПСЖ в минулому сезоні є для мене зразковою в плані того, як можна відіграти дефіцит двох м'ячів. Ми повинні першими забити в сьогоднішньому матчі", - розповів Сульшер.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед оформив трансфер Фернандеша.

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