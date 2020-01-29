Ковалець: Гармаш і Хачеріді могли грати в найкращих чемпіонатах

Півзахисник Денис Гармаш та захисник Євген Хачеріді могли виступати у найкращих чемпіонатах світу.

Про це розповів екс-тренер Оболоні Сергій Ковалець.

"Динамо взяло на перший збір 27-28 гравців, тому що дають нашим молодим українським футболістам спробувати себе в підготовчому періоді з першою командою. Це здорово.

Пішов Гармаш. Це був один з ключових гравців Динамо. Той же Женя Хачеріді. На жаль, їх вчасно не продали, якщо взагалі були варіанти. Вони могли б грати в найкращих чемпіонатах. Але є як є", - розповів Ковалець.