 Ковалець: Гармаш і Хачеріді могли грати в найкращих чемпіонатах | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися півфіналісти Australian Open
Сьогодні 15:07 429
Динамо назвало всіх суперників на другому зборі у Туреччині
Сьогодні 14:56 624
Шахтар програв Пролетеру у контрольному матчі
Сьогодні 11:38 635
Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 11:02 455
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE
Сьогодні 10:42 1194
Визначилися півфіналістки Australian Open
Сьогодні 08:54 1854
Козловський готовий відмовитися від Руху, аби врятувати Карпати
Вчора 21:39 1421
Шахтар не позбавляв Тайсона капітанської пов'язки - ЗМІ
Вчора 18:16 668
Батько Меркушиної: Після Обергофа Настю відмовилися заявляти на Рупольдинг
Вчора 17:47 2204
Шкода, що не забив – Михайличенко про заміну форварда на голкіпера
Вчора 16:50 2755 1
Блоги
Усейн Болт випустив спільний трек з реггі-гуртом
Усейн Болт випустив спільний трек з реггі-гуртом Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:05 149
Ахінея від УПЛ, трансфери Динамо, шанс Луніна і біда Карпат - ТаТоТаке
Ахінея від УПЛ, трансфери Динамо, шанс Луніна і біда Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:32 384
Фанат передбачив смерть Кобі Браянта в авіакатастрофі сім років тому
Фанат передбачив смерть Кобі Браянта в авіакатастрофі сім років тому Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 392
Джокович не зміг стримати сліз, згадавши в інтерв'ю про Браянта
Джокович не зміг стримати сліз, згадавши в інтерв'ю про Браянта Valeriy Ruchka
Вчора 22:01 1053
18 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО
18 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 21:03 1477 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:31 Бокс Паркер назвав переможця бою Усик – Чісора 145
18:15 Футбол Ковалець: Гармаш і Хачеріді могли грати в найкращих чемпіонатах 262
17:55 Біатлон Збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу 659
17:36 Футбол Санжар: Чутки навколо Карпат впливають на переговори з футболістами 212
17:25 Автоспорт Россі покине команду Yamaha в кінці 2020 року 149
17:01 Футбол Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом 343
16:49 Футбол Челсі хоче підписати Мертенса 354
16:32 ММА Менеджер Мак-Грегора відреагував на виклик Кроуфорда 344
16:15 Футбол Трансфер Самбрано у Бока Хуніорс може зірватися 544
15:54 Футбол Маріуполь планує провести 6 спарингів на другому зборі 139
15:46 Футбол Арсенал підписав Марі замість Матвієнка 358
15:40 Футбол Колос завершив збір двома перемогами за один день 357
15:25 Футбол Вакуленко перейшов до вірменського клубу 294
15:12 Футбол Ящишин: Клуб з такою історією може просто зникнути, а на наступний день з'являться Карпати-1 або Карпати-1963 562
15:07 Теніс Визначилися півфіналісти Australian Open 429
15:05 Блог Усейн Болт випустив спільний трек з реггі-гуртом 149
15:00 Теніс Надаль програв Тіму і залишив Australian Open 415
14:56 Футбол Динамо назвало всіх суперників на другому зборі у Туреччині 624
14:40 Футбол Барселона відмовилася від придбання Тадича 443
14:25 Футбол Тоттенгем підписав гравця збірної Нідерландів 381
14:09 Бокс Бій Вайт - Повєткін може відбутися у США 286
13:51 Футбол Моурінью хоче підписати Жиру у Тоттенгем 272
13:33 Футбол Мексиканський клуб відмовився від трансферу нападника Динамо 1146
13:15 Футбол Шахтар - Пролетер 0:1. Огляд матчу 287
12:57 Футбол СК Дніпро-1 - Богеміанс 1:2. Огляд матчу 307

Ковалець: Гармаш і Хачеріді могли грати в найкращих чемпіонатах

Сьогодні 18:15 262 0
Сергій Ковалець прокоментував збори Динамо
Ковалець: Гармаш і Хачеріді могли грати в найкращих чемпіонатах
#Гармаш, #Динамо

Джерело - Футбольний формат.

Півзахисник Денис Гармаш та захисник Євген Хачеріді могли виступати у найкращих чемпіонатах світу.

Про це розповів екс-тренер Оболоні Сергій Ковалець.

"Динамо взяло на перший збір 27-28 гравців, тому що дають нашим молодим українським футболістам спробувати себе в підготовчому періоді з першою командою. Це здорово.

Пішов Гармаш. Це був один з ключових гравців Динамо. Той же Женя Хачеріді. На жаль, їх вчасно не продали, якщо взагалі були варіанти. Вони могли б грати в найкращих чемпіонатах. Але є як є", - розповів Ковалець.

Нагадаємо, трансфер Самбрано у Бока Хуніорс може зірватися.

Коментарі ()