Інформація про можливе зникнення Карпат створює труднощі для комплектації складу команди.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Для нас найважливіше - комплектація. Наша команда стала ще молодшою. Щоб молодь прогресувала, ми повинні залучити досвідчених гравців. Будемо запрошувати різних футболістів на збір, більш досвідчених, ніж наші.

Чутки навколо команди впливають і на переговори. Я веду переговори з гравцями, які мене знають. Думаю, нам вдасться домовитися з гравцями, які нас підсилять. Дуже непроста ситуація навколо клубу, вона все одно вирішиться", - розповів Санжар.