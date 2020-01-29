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Санжар: Чутки навколо Карпат впливають на переговори з футболістами

Сьогодні 17:36 212 0
Роман Санжар прокоментував труднощі Карпат
Санжар: Чутки навколо Карпат впливають на переговори з футболістами
#Санжар, #Карпати

Джерело - footballua.tv.

Інформація про можливе зникнення Карпат створює труднощі для комплектації складу команди.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Для нас найважливіше - комплектація. Наша команда стала ще молодшою. Щоб молодь прогресувала, ми повинні залучити досвідчених гравців. Будемо запрошувати різних футболістів на збір, більш досвідчених, ніж наші.

Чутки навколо команди впливають і на переговори. Я веду переговори з гравцями, які мене знають. Думаю, нам вдасться домовитися з гравцями, які нас підсилять. Дуже непроста ситуація навколо клубу, вона все одно вирішиться", - розповів Санжар.

 Нагадаємо, Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом.

Також,  Козловський готовий відмовитися від Руху, аби врятувати Карпати.

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