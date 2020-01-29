Динамо назвало всіх суперників на другому зборі у Туреччині

Кияни перший спаринг зіграють 5 лютого

Джерело - ФК Динамо.

2 лютого київське Динамо повернеться до турецького Белека, де продовжить підготовку до другої частини сезону.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Другий збір у Туреччині триватиме до 16 лютого. Протягом цього збору динамівці запланували проведення шести контрольних матчів:

5 лютого. Динамо - Олімпія (Любляна, Словенія)

6 лютого. Динамо - Стремсгодсет (Норвегія)

9 лютого. Динамо - Борац (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина)

11 лютого. Динамо - БАТЕ (Білорусь)

12 лютого. Динамо - Тобол (Казахстан)

15 лютого. Динамо - Динамо (Тбілісі, Грузія)

Про місце проведення та час початку кожного з матчів буде повідомлено додатково.

Раніше, Динамо переграло Кайрат.

Нагадаємо, півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі.