Динамо назвало всіх суперників на другому зборі у Туреччині

Джерело - ФК Динамо.
2 лютого київське Динамо повернеться до турецького Белека, де продовжить підготовку до другої частини сезону.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Другий збір у Туреччині триватиме до 16 лютого. Протягом цього збору динамівці запланували проведення шести контрольних матчів:
5 лютого. Динамо - Олімпія (Любляна, Словенія)
6 лютого. Динамо - Стремсгодсет (Норвегія)
9 лютого. Динамо - Борац (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина)
11 лютого. Динамо - БАТЕ (Білорусь)
12 лютого. Динамо - Тобол (Казахстан)
15 лютого. Динамо - Динамо (Тбілісі, Грузія)
Про місце проведення та час початку кожного з матчів буде повідомлено додатково.
Раніше, Динамо переграло Кайрат.
Нагадаємо, півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі.