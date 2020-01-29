Мексиканський клуб відмовився від трансферу нападника Динамо

Джерело - sport.ua.
Мексиканський клуб УНАМ Пумас відмовився від придбання 27-річного форварда київського Динамо Франа Соля.
Про це повідомляє futboltotal.com.mx.
У переході був зацікавлений головний тренер команди Мігель Гонсалес. Але мексиканський клуб відлякала висока вартість гравця - за Соля Динамо хотіло отримати $4 мільйони.
У поточному сезоні Соль провів за Динамо 12 матчів у всіх турнірах, де віддав дві результативні передачі.
Контракт футболіста з Динамо розрахований до кінця грудня 2023-го року.
Раніше, Динамо переграло Кайрат.
Нагадаємо, півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі.