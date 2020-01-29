Мексиканський клуб відмовився від трансферу нападника Динамо

$4 мільйони є занадто високою ціною на гравця

Мексиканський клуб УНАМ Пумас відмовився від придбання 27-річного форварда київського Динамо Франа Соля.

Про це повідомляє futboltotal.com.mx.

У переході був зацікавлений головний тренер команди Мігель Гонсалес. Але мексиканський клуб відлякала висока вартість гравця - за Соля Динамо хотіло отримати $4 мільйони.

У поточному сезоні Соль провів за Динамо 12 матчів у всіх турнірах, де віддав дві результативні передачі.

Контракт футболіста з Динамо розрахований до кінця грудня 2023-го року.

Раніше, Динамо переграло Кайрат.

Нагадаємо, півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі.