Львівський футбольний клуб Карпати в останні роки перетворився у сировинний придаток української Прем’єр-Ліги.

Про це коментатор Ігор Циганик заявив в ефірі телеканалу НТА.

"Команда йде на останній сходинці турнірної таблиці, на матчі фактично ніхто не ходить, команда віддала своїх найкращих футболістів. А керівництво клубу замість того, щоб намагатися якось зберегти прописку в еліті на наступний сезон, робить все можливе для того, щоб команда вилетіла.

У мене складається враження, що зараз є свідома політика клубу на те, щоб просто вилетіти. Аудиторія, яка дивиться Карпати, зникає. І зараз Карпати перетворилися із самобутньої команди в якийсь сировинний придаток до української Прем’єр-Ліги", - сказав Циганик.