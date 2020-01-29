Джерело - footboom.com.
Львівський футбольний клуб Карпати в останні роки перетворився у сировинний придаток української Прем’єр-Ліги.
Про це коментатор Ігор Циганик заявив в ефірі телеканалу НТА.
"Команда йде на останній сходинці турнірної таблиці, на матчі фактично ніхто не ходить, команда віддала своїх найкращих футболістів. А керівництво клубу замість того, щоб намагатися якось зберегти прописку в еліті на наступний сезон, робить все можливе для того, щоб команда вилетіла.
У мене складається враження, що зараз є свідома політика клубу на те, щоб просто вилетіти. Аудиторія, яка дивиться Карпати, зникає. І зараз Карпати перетворилися із самобутньої команди в якийсь сировинний придаток до української Прем’єр-Ліги", - сказав Циганик.
Раніше, Карпати оприлюднили плани щодо реконструкції стадіону Україна.
Нагадаємо, Козловський готовий відмовитися від Руху, аби врятувати Карпати.