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Циганик: Керівництво ФК Карпати свідомо "зливає" команду

Сьогодні 11:54 331 0
Відомий журналіст прокоментував ситуацію у львівському клубі
Циганик: Керівництво ФК Карпати свідомо "зливає" команду
#Циганик, #Карпати

Джерело - footboom.com.

Львівський футбольний клуб Карпати в останні роки перетворився у сировинний придаток української Прем’єр-Ліги.

Про це коментатор Ігор Циганик заявив в ефірі телеканалу НТА.

"Команда йде на останній сходинці турнірної таблиці, на матчі фактично ніхто не ходить, команда віддала своїх найкращих футболістів. А керівництво клубу замість того, щоб намагатися якось зберегти прописку в еліті на наступний сезон, робить все можливе для того, щоб команда вилетіла.

У мене складається враження, що зараз є свідома політика клубу на те, щоб просто вилетіти. Аудиторія, яка дивиться Карпати, зникає. І зараз Карпати перетворилися із самобутньої команди в якийсь сировинний придаток до української Прем’єр-Ліги", - сказав Циганик.

Раніше, Карпати оприлюднили плани щодо реконструкції стадіону Україна.

Нагадаємо, Козловський готовий відмовитися від Руху, аби врятувати Карпати.

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