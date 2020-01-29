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Колос завершив збір двома перемогами за один день

Сьогодні 15:40 306 0
Сьогодні ковалівці повертаються додому
Колос завершив збір двома перемогами за один день
#Колос, #Антюх

Джерело - Чемпіон.

28 січня Колос з Ковалівки провів на зборі в Туреччині відразу два спаринги.

У першому матчі Колос обіграв клуб другого дивізіону Південної Кореї Ансан Грінерс, (4:2), а потім підопічні Руслана Костишина змогли здобути перемогу у два м'ячі над австрійським Штайром.

Цими матчами Колос завершив свій перший збір і в середу ввечері повернеться до України. Команді будуть надані пару днів відпочинку, а вже в суботу ковалівці відправляться на свій другий збір.

Контрольний матч
28 січня

Колос (Ковалівка) - Ансан Грінерс (Південна Корея) 4:2 (3:2)

Голи: 1:0 - 18 Антюх, 2:0 - 40 Антюх, 2:1 - 40 ?, 3:1 - 43 Волков, 3:2 - 45 ?, 4:2 - 59 Антюх

Колос (Ковалівка) - Форвертс (Штейр, Австрія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Ільїн, 2:0 - 77 Антюх

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