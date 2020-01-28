Лаутаро Мартінес пропустить два матчі Серії А

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес отримав двоматчеву дискваліфікацію.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.

У матчі 23-го туру чемпіонату Італії з футболу проти Кальярі Лаутаро Мартінес впав на газон після верхової боротьби, після чого отримав жовту картку. Коли футболіст підбіг до судді та почав висловлювати невдоволення в агресивній формі, головний арбітр Джанлука Манганьєлло показав йому червону картку.

22-річного гравця за таку поведінку оштрафували на 15 тис євро і дискваліфікували на два матчі, зокрема проти Удінезе (2 лютого) і Мілана (9 лютого).

Нагадаємо, Інтер підписав Еріксена.