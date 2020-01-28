Димінський не прийняв відставку виконавчого директора Карпат

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин після провального голосування Львівської міської ради щодо виділення клубу землі стадіону України подав у відставку.

Про це розповів сам виконавчий директор львівського клубу.

"Ми всі пам’ятаємо, що у нас була конфронтація із Садовим. Але після того, як ми зустрілися і поговорили відверто, без камер, без купюр, ми пояснили Андрію Івановичу реальні ризики того, що станеться, якщо клуб не отримає землю. Після тривалої дискусії Андрій Іванович сказав, що розуміє нас і підтримує.

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Після цього ми йшли на сесію зі стриманим оптимізмом. Але коли депутати не проголосували, нам забракло, здається, 17 голосів, то ми відчували спустошення і просто руки опустилися.

Зважаючи на те, що я не виконав завдання президента, ясна річ, що я написав заяву на звільнення, поставив до відома президента. Але він її не прийняв і сказав, щоб я продовжував роботу. Але все ще не втрачено, Садовий наголосив, що наше питання буде поставлене на розгляд повторно. Ми наразі працюємо над юридичними нюансами", - розповів Ростислав Ящишин.