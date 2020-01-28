Голкіпер Владислав Кучерук замінив нападника Ібрагіма Каргбо через відсутність замін у матчі проти Кайрата.

Про це розповів головний тренер київського клубу Олексій Михайличенко.

"Завжди в контрольних матчах, коли граємо двома складами, якщо якісь нюанси, то випускаємо на заміну гравця, який вже грав. Але в цьому матчі нам сказали, що не можна робити зворотну заміну. Нічого страшного, навіть Кучерук вийшов, шкода, що не забив. Нам би не завадила конкуренція серед форвардів", - розповів Михайличенко.