Цітаішвілі та ще троє гравців повернулися у Динамо-U-19

Гравці будуть готуватися до Юнацької Ліги УЄФА

Після першого тренувального збору четверо гравців Динамо приєднаються до команди U-19.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Четверо гравців першої команди – голкіпер Руслан Нещерет, захисники Ілля Забарний та Костянтин Вівчаренко, а також півзахисник Георгій Цітаішвілі — змінять дислокацію в Белеку та приєднаються до команди U-19.

Вони будуть готуватися до матчу плей-оф Юнацької Ліги УЄФА проти загребського Динамо.

Нагадаємо, Динамо завдяки дублю Каргбо переграло Кайрат у контрольному матчі.

Раніше, півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі.