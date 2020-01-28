Цітаішвілі та ще троє гравців повернулися у Динамо-U-19

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Після першого тренувального збору четверо гравців Динамо приєднаються до команди U-19.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Четверо гравців першої команди – голкіпер Руслан Нещерет, захисники Ілля Забарний та Костянтин Вівчаренко, а також півзахисник Георгій Цітаішвілі — змінять дислокацію в Белеку та приєднаються до команди U-19.
Вони будуть готуватися до матчу плей-оф Юнацької Ліги УЄФА проти загребського Динамо.
Нагадаємо, Динамо завдяки дублю Каргбо переграло Кайрат у контрольному матчі.
Раніше, півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі.