У матчі з Кайратом Каргбо зробив дубль і залишив поле на ношах

Бельгійця замінили на 84-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го січня, київське Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині проводить заключний контрольний матч.

Суперником є Кайрат (Казахстан).

Перший тайм матч завершився без забитих голів. А на 52-ій хвилині зустрічі Каргбо вивів Динамо вперед. А на 74-ій хвилині матчу знову Буяльський вивів на ударну позицію молодого бельгійця і Каргбо подвоїв рахунок у зустрічі.

Нагадаємо, Гонсалеса хотіла підписати парагвайська Олімпія, але Динамо відмовилося від пропозиції цього клубу.