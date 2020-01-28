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У матчі з Кайратом Каргбо зробив дубль і залишив поле на ношах

Сьогодні 12:47 208 0
Бельгійця замінили на 84-ій хвилині матчу
У матчі з Кайратом Каргбо зробив дубль і залишив поле на ношах
#Динамо, #Каргбо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го січня, київське Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині проводить заключний контрольний матч.

Суперником є Кайрат (Казахстан).

Перший тайм матч завершився без забитих голів. А на 52-ій хвилині зустрічі Каргбо вивів Динамо вперед. А на 74-ій хвилині матчу знову Буяльський вивів на ударну позицію молодого бельгійця і Каргбо подвоїв рахунок у зустрічі.

Нагадаємо, Гонсалеса хотіла підписати парагвайська Олімпія, але Динамо відмовилося від пропозиції цього клубу.

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